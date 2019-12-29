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20:59 29.12.2019

Руководство талибов согласно на временное прекращение огня в Афганистане – СМИ

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Руководство талибов согласно на временное прекращение огня в Афганистане – СМИ

Руководители движения "Талибан" согласились на установление временного режима прекращения огня на всей территории Афганистана, сообщает агентство Associated press (AP) со ссылкой на представителей движения, пожелавших сохранить анонимность.

AP отмечает, что за время действия подобного перемирия талибы и США могли бы подписать мирное соглашение и положить конец самой долгой - 18 лет - войне в истории США.

Однако, уточняет агентство, соглашение должно быть одобрено лидером талибов муллой Хибатуллой Ахундзадом. Тем не менее, ожидается, что он даст добро на такие меры.

Длительность возможного режима прекращения огня неизвестна, однако предполагается, что она составит 10 дней.

По данным AP, после консультаций с руководством "Талибан" команда из четырех переговорщиков талибов вернулась в Катар, где "Талибан" содержит политическое представительство.

Агентство напоминает, что на переговорах США и талибов ключевое условие Вашингтона состояло в обещании талибов не позволять использовать каким-либо террористическим группам Афганистан в качестве своей базы. Еще одна важная составляющая соглашения, которое США и талибы вырабатывали более года, состоит в последующей - после заключения мира американцами и талибами - организации межафганских переговоров.

Согласно информации AP, эти переговоры планируют начать в течение двух недель после подписания мирного соглашения США с талибами. Среди тем для обсуждения на межафганских переговорах - судьба десятков тысяч боевиков "Талибана" и военизированных групп, подчиняющихся различным афганским полевым командирам, свобода слова, права женщин.

Ранее шеф Пентагона Марк Эспер заявлял о возможности сокращения американского военного присутствия в Афганистане и без мирного соглашения.

В настоящее время в Афганистане размещены порядка 12-13 тыс. американских военнослужащих, из которых пять тысяч участвуют в контртеррористических операциях. Когда именно начнется вывод военных неизвестно, но этот процесс займет примерно "пару месяцев", и в Афганистане останутся примерно 8-9 тыс. военнослужащих, уточнял источник американского телеканала NBC.

Теги: #перемирие #афганистан #готовность #талибы
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