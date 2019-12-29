События

13:07 29.12.2019

Пятеро экс-"беркутовцев", обвиняемых в расстрелах на Майдане, находятся в "Майорском" для обмена

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Пятеро бывших сотрудников спецподразделения МВД Украины "Беркут", обвиняемых в расстреле людей в центре Киева 20 февраля 2014 года, в настоящее время находятся на КПВВ "Майорское" (Донецкая обл.) для участия в обмене удерживаемыми лицами, сообщает интернет-издание "hromadske" со ссылкой на адвоката Игоря Варфоломеева.

"Они сидят в автобусе сейчас на обмене", - сказал в воскресенье около полудня адвокат.

Речь идет об Олеге Янишевском, Сергее Зинченко и Павле Аброськине, которые находились под стражей, а также Сергее Тамтуре и Александре Маринченко, которые оставались под круглосуточным домашним арестом. 28 декабря Киевский апелляционный суд отпустил всех пятерых под личное обязательство.

Как сообщалось, 19 декабря проходящему бывшему сотруднику спецподразделения "Беркут" Александру Маринченко изменили меру пресечения с содержания под стражей на круглосуточный домашний арест.

16 июля 2019 года Святошинский районный суд уже отпустил под домашний арест еще одного подозреваемого в убийстве 48 активистов Евромайдана бывшего сотрудника спецподразделения "Беркут" Сергея Тамтуру.

16 февраля 2016 года суд объединил в одно производство дела против пяти "беркутовцев" Павла Аброськина, Сергея Зинченко, Александра Маринченко, Сергея Тамтуры и Олега Янишевского, которых обвиняют в убийстве 48 участников акций протеста во время Революции Достоинства.

23 декабря интернет-издание "Hromadske" сообщило со ссылкой на свои источники, что украинская сторона планирует передать в рамках обмена удерживаемых в ОРДЛО лиц

Около 11.00 29 декабря на КПВВ "Майорское" (Донецкая обл.) начался обмен удерживаемыми лицами между властями Украины и контролирующими отдельные районы Донецкой и Луганской областей т.н. "ДНР" и "ЛНР".

Теги: #майдан #обмен #беркута
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