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13:57 28.12.2019

С начала суток боевики на Донбассе дважды нарушили режим прекращения огня - Минобороны

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С начала суток боевики на Донбассе дважды нарушили режим прекращения огня - Минобороны

 С начала текущих суток боевики в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе дважды нарушили режим прекращения огня, сообщает Министерство обороны Украины.

"С начала текущих суток, по состоянию на 12:00, нашими защитниками зафиксировано 2 прицельных обстрела со стороны российско-оккупационных войск", - сообщил спикер Минобороны Дмитрий Гуцуляк на брифинге в Киеве в субботу.

Отмечается, что с полуночи противник начал вести огонь из ручных противотанковых гранатометов по украинским защитникам с.Широкино (Донецкая область).

Также с 10:50 в течение 20 минут боевики применяли вооружение БМП по позициям ВСУ в районе с.Крымского (Луганская область).

"Воины Объединенных сил вели адекватные оборонительные действия, применяя стрелковое вооружение. По имеющейся информации, боевых потерь вследствие прицельных вражеских обстрелов среди наших героев-защитников нет", - добавили в Минобороны.

Теги: #оос #минобороны #обстрелы
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