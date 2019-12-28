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04:33 28.12.2019

Генассамблея ООН приняла предложенную Россией резолюцию по борьбе с киберпреступностью

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ГА ООН на своем последнем пленарном заседании в текущем году приняла предложенную Россией резолюцию по борьбе с киберпреступностью.

Документ "Противодействие использованию информационно- коммуникационных технологий (ИКТ) в преступных целях" поддержали 79 стран, 60 государств, в том числе США, Канада, Франция, Германия, Великобритания и Украина, проголосовали "против", решили воздержаться 33 страны.

"США будут голосовать "против" резолюции, и мы призываем другие страны поступить также", - заявил представитель США, выступая перед голосованием по документу. Голосовать "против" резолюции призвал также представитель Финляндии, представляющий Евросоюз.

Ранее 18 ноября резолюцию одобрил Третий комитет ГА ООН, который занимается социальными и гуманитарными вопросами и вопросами прав человека.

Авторами документа выступили 47 стран, в том числе Россия, Беларусь, Казахстан, Азербайджан, Таджикистан, Армения, Китай, Индия, Сирия, Египет, КНДР, Иран, и Венесуэла.

Согласно резолюции, ГА ООН "постановляет учредить специальный межправительственный комитет экспертов открытого состава, представляющий все регионы, для разработки всеобъемлющей международной конвенции о противодействии использованию ИКТ в преступных целях, в полной мере учитывая существующие международные документы и предпринимаемые на национальном, региональном и международном уровнях усилия по борьбе с использованием ИКТ в преступных целях".

"Специальный комитет проведет трехдневную организационную сессию в августе 2020 года в Нью-Йорке, с тем чтобы согласовать план и порядок своей дальнейшей работы, которые должны быть представлены на рассмотрение и утверждение ГА на ее 75-й сессии", - отмечается в документе.

Авторы резолюции подчеркнули "необходимость улучшения координации действий и сотрудничества между государствами в борьбе с использованием ИКТ в преступных целях, в том числе путем удовлетворения просьб развивающихся стран об оказании технической помощи в совершенствовании их национального законодательства и правовых норм".

"Данная резолюция подорвет международное сотрудничество по борьбе с киберпреступностью. Нет консенсуса среди государств-членов в отношении необходимости и ценности нового договора. Это будет лишь мешать глобальным усилиям по борьбе с киберпреступностью", - сказал представитель США перед голосованием.

В свою очередь заместитель постпреда РФ при ООН Геннадий Кузьмин заявил, что предложенная Россией резолюция "предполагает, что эра клубных договоренностей должна уступить место демократическому переговорному процессу".

"Для нас принципиально важно, чтобы этот процесс носил открытый и инклюзивный характер", - отметил российский дипломат.

Ранее высокопоставленный чиновник госдепартамента США сообщил, что американские власти не считают принятие данной резолюции необходимым и у Вашингтона есть очень серьезные опасения по поводу документа.

"Во-первых, у нас уже есть договор о киберпреступности, Будапештская Конвенция. У нас также есть несколько механизмов в различных международных собраниях, включая ООН, чтобы справиться с этим типом вещей. Кроме того, россияне явно заинтересованы в продвижении своего видения того, как интернет должен выглядеть в будущем (...) Они заинтересованы в договоре, который дал бы им тот тип контроля над интернет-пространством, который их интересует и который противостоит фундаментальным американским свободам", - отметил сотрудник внешнеполитического ведомства США.

Теги: #резолюция #россия #оон #киберпреступность
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