ВСУ получили очередную партию бронированных медицинских машин

Научно-производственная компания "ВК Система" подготовила очередную партию бронированных медицинских машин на базе МТ-ЛБ (многоцелевой тягач легкий бронированный) для Вооруженных сил Украины, сообщает профильное интернет-издание "Украинская милитаристский портал".

"Производство медицинских МТ-ЛБ-С происходит в рамках государственного оборонного заказа на 2015-2019 гг. В кормовой части машины установлена лебедка с электроприводом, тросом которой можно извлекать раненых или пострадавших из труднодоступных зон или тех, которые под огнем", - говорится в заметке.

Также, согласно сообщению, увеличенная высота десантного отсека обеспечивает размещение в машине раненых на носилках в два яруса.

Машина создана на базе МТ-ЛБ в 2014-2015 годах. По информации издания, в течение 2016-2017 гг было закуплено 30 единиц МТ-ЛБ-С, в целом же контрактом предусмотрено приобретение для нужд ВСУ 120 медицинских машин.