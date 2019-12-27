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01:19 27.12.2019

27 декабря будет рассмотрена апелляция защиты экс-беркутовцев на продление им срока ареста в рамках подготовки их к обмену, утверждают адвокаты семей погибших на Майдане

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27 декабря будет рассмотрена апелляция защиты экс-беркутовцев на продление им срока ареста в рамках подготовки их к обмену, утверждают адвокаты семей погибших на Майдане

Киевский апелляционный суд 27 декабря рассмотрит жалобу защиты экс-беркутовцев Павла Аброськина, Сергея Зинченко, и Олега Янишевского, обвиняемых в расстреле протестующих участников Революции Достоинства на улице Институтской 20 февраля 2014 года, на решение Святошинского районного суда от 19 декабря о продлении им срока содержания под стражей.

      "Это происходит в рамках подготовки обвиняемых в расстреле протестующих на улице Институтской 20.02.2014 г. к обмену", - говорится в сообщении на странице в Facebook Адвокатской совещательной группы, которая объединяет адвокатов семей Небесной сотни.

      23 декабря интернет-издание "Hromadske" сообщило со ссылкой на свои источники, что украинская сторона планирует передать в рамках обмена удерживаемых в ОРДЛО лиц бывших сотрудников спецподразделения "Беркут", обвиняемых в расстреле людей в центре Киева 20 февраля 2014 года.

      Как сообщалось, 19 декабря проходящему по этому же делу бывшему сотруднику спецподразделения "Беркут" Александру Маринченко изменили меру пресечения с содержания под стражей на круглосуточный домашний арест.

      16 июля 2019 года Святошинский районный суд уже отпустил под домашний арест еще одного подозреваемого в убийстве 48 активистов Евромайдана бывшего сотрудника спецподразделения "Беркут" Сергея Тамтуру.

      16 февраля 2016 года суд объединил в одно производство дела против пяти "беркутовцев" Павла Аброськина, Сергея Зинченко, Александра Маринченко, Сергея Тамтуры и Олега Янишевского, которых обвиняют в убийстве 48 участников акций протеста во время Революции Достоинства.

Теги: #беркутовцы #арест #касу
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