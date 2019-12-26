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23:50 26.12.2019

В Триполи попросили Анкару о военной помощи на суше, в воздухе и на море

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В Триполи попросили Анкару о военной помощи на суше, в воздухе и на море

Правительство национального согласия Ливии официально попросило Турцию об оказании военной помощи для обороны Триполи, сообщает газета "Дейли сабах".

По словам представителя ливийского руководства, в направленном Анкаре официальном запросе указывается о необходимости турецкой помощи "в воздухе, на суше и на море". О том, какая конкретно помощь Турции нужна признанным ООН властям Ливии, не сообщается.

Ранее в Триполи заявляли, что направят такой запрос в случае дальнейшей эскалации вооружённого конфликта с наступающей на столицу Ливийской национальной армией Халифы Хафтара.

В Анкаре заявляли, что в начале января будут готовы одобрить оказание военной помощи Триполи.

Теги: #военные #турция #ливия
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