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22:53 26.12.2019

В 2019 году предприятия "Укроборонпром" выполнили 98% государственного оборонного заказа

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В 2019 году предприятия "Укроборонпром" выполнили 98% государственного оборонного заказа

Предприятия, входящие в состав государственного концерна "Укроборонпром", на 98% выполнили обязательства перед государством по изготовлению и ремонту военной техники, сообщила пресс-служба концерна.

"Всего украинским военным были переданы 4876 единиц техники: 3889 новой и модернизированной и 987 отремонтированной, а также 2327 двигателей, узлов и агрегатов (по состоянию на 20 декабря 2019)", - сказано в сообщении на сайте госконцерна в четверг вечером.

В частности, были переданы 474 системы радиолокации, радиоэлектронной борьбы, связи и навигации; 202 единицы ракетно-артиллерийского вооружения; 25 единиц бронетехники, автомобильной и инженерной техники; 9 единиц авиационной техники и оборудования; 3179 единиц высокоточного вооружения и боеприпасов.

Как сообщалось, 12 декабря предприятия госконцерна "Укроборонпром" досрочно передали государственным заказчикам всю отремонтированную и дооборудованную авиационную технику, что была предусмотрена заказами 2019 года.

В рамках выполнения ГОЗ были модернизированы самолеты типа: Су-27 до уровня Су-27 1М, Су-25 до уровня Су-25 М1, МиГ-29 до уровня МиГ-29 МУ1, Л-39 до уровня Л-39 1М и выполнен ремонт авиадвигателей.

В пресс-службе напомнили, что государственное предприятие "Львовский бронетанковый завод", входящий в состав концерна "Укроборонпром", досрочно выполнил условия контракта по ремонту партии танков Т-72 и справился с дополнительным государственным оборонным заказом.

24 декабря госпредприятие "Харьковское конструкторское бюро по машиностроению имени А.А. Морозова" (ХКБМ) госконцерна "Укроборонпром" передало Минобороны Украины 12 бронетранспортеров БТР-4Е из объема государственного оборонного заказа (ГОЗ) 2019 года.

Теги: #оборонный_заказ #укроборонпром #выполнение
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