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14:00 26.12.2019

Ушел в отставку судья КС Украины Мельник

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Ушел в отставку судья КС Украины Мельник

 Во вторник, 24 декабря, на специальном пленарном заседании Конституционного суда Украины был уволен в отставку судья КСУ Николая Мельника с должности судьи Конституционного суда Украины в связи с представлением им заявления об отставке.

"Николай Мельник освобожден от должности судьи Конституционного суда Украины на основании пункта 4 части второй статьи 1491 Конституции Украины", - говорится в сообщении пресс-служба КСУ, обнародованном в четверг.

Мельник является доктором юридических наук, профессором, заслуженным юристом Украины. Был назначен судьей Конституционного суда Украины Верховной Радой в марте 2014 года. Судья принял присягу 13 марта 2014г.

Теги: #ксу #судья #кадры
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