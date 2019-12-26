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13:18 26.12.2019

Украина экстрадировала в Испанию российского "вора в законе" по прозвищу "Батыр Бухарский"

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Правоохранители выдворила за пределы Украины гражданина Российской Федерации, "вора в законе" по кличке "Батыр Бухарский", сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины.

"В апреле 2019 года "вор в законе" незаконно попал на территорию Украины. Об этом факте стало известно сотрудникам управления стратегических расследований в Киевской области. Правоохранители установили место нахождения "Батыра Бухарского", задержали его и сразу сообщили об этом европейским коллегам", - сказано в сообщении.

В полиции проинформировали, что с 2017 года "вор в законе" находился в международном розыске за совершение преступлений на территории Испании. Вместе с другими участниками ОПГ он организовал схему по "отмыванию" денег, полученных преступным путем, и которые легализовали путем приобретения недвижимости.

"Целью дальнейшей экстрадиции в Королевство Испания 48-летний гражданин РФ и уроженец Узбекистана был помещен в пункт временного пребывания иностранцев и лиц без гражданства", - говорится в сообщении.

Отмечается, что "Батыр Бухарский" был коронован в 1998 году в Москве "вором в законе" "Дедом Хасаном" и был доверенным лицом еще одного "вора в законе" по кличке "Япончик".

Во вторник, 24 декабря, правоохранители экстрадировали "вора в законе" в Испанию.

Теги: #вор #экстрадиция #нацполиция
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