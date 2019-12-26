Мининфраструктуры осуждает запуск поезда из России в Крым, намерено бороться на международной арене против инфраструктурных атак РФ

Министерство инфраструктуры Украины осуждает запуск поезда из России в Крым по маршруту Санкт-Петербург – Симферополь.

"Незаконный запуск железнодорожного сообщения между Российской Федерацией и аннексированным украинским Крымом - очередное нарушение территориальной целостности и суверенитета Украины и норм международного права. 43 часа в дороге - и очередной шаг России для тотального воздействия на людей в аннексированном Крыму, такой поезд - чисто идеологический ход", - написал глава ведомства Владислав Криклий на своей странице в Facebook в среду вечером.

Он отметил, что Министерство инфраструктуры не может допустить изоляции украинцев на временно оккупированных территориях, поэтому за пару месяцев были построены КПВВ "Чонгар" и "Каланчак".

"Осуждаем и будем бороться на международной арене против очередных инфраструктурных атак агрессора", - добавил министр.

Как сообщалось, прокуратура Автономной Республики Крым зарегистрировала в среду уголовное производство по факту незаконной переправки лиц через государственную границу Украины компанией "Гранд-Экспресс" (РФ), которая организовала перевозку пассажирским поездом Санкт-Петербург – Симферополь.