События

10:28 26.12.2019

Мининфраструктуры осуждает запуск поезда из России в Крым, намерено бороться на международной арене против инфраструктурных атак РФ

1 мин читать
Мининфраструктуры осуждает запуск поезда из России в Крым, намерено бороться на международной арене против инфраструктурных атак РФ

Министерство инфраструктуры Украины осуждает запуск поезда из России в Крым по маршруту Санкт-Петербург – Симферополь.

"Незаконный запуск железнодорожного сообщения между Российской Федерацией и аннексированным украинским Крымом - очередное нарушение территориальной целостности и суверенитета Украины и норм международного права. 43 часа в дороге - и очередной шаг России для тотального воздействия на людей в аннексированном Крыму, такой поезд - чисто идеологический ход", - написал глава ведомства Владислав Криклий на своей странице в Facebook в среду вечером.

Он отметил, что Министерство инфраструктуры не может допустить изоляции украинцев на временно оккупированных территориях, поэтому за пару месяцев были построены КПВВ "Чонгар" и "Каланчак".

"Осуждаем и будем бороться на международной арене против очередных инфраструктурных атак агрессора", - добавил министр.

Как сообщалось, прокуратура Автономной Республики Крым зарегистрировала в среду уголовное производство по факту незаконной переправки лиц через государственную границу Украины компанией "Гранд-Экспресс" (РФ), которая организовала перевозку пассажирским поездом Санкт-Петербург – Симферополь.

Теги: #крым #поезд #мининфраструктуры
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

12:29 25.12.2019
Прокуратура АРК зарегистрировала уголовное производство по факту пересечения госграницы Украины пассажирским поездом РФ

Прокуратура АРК зарегистрировала уголовное производство по факту пересечения госграницы Украины пассажирским поездом РФ

03:42 25.12.2019
В Симферополе продают Ивано-Франковские елки

В Симферополе продают Ивано-Франковские елки

15:16 24.12.2019
Правоохранители выявили незаконный канал поставки б/у техники из Крыма в филиалы "Укрзализныци"

Правоохранители выявили незаконный канал поставки б/у техники из Крыма в филиалы "Укрзализныци"

13:53 24.12.2019
Хмельницкий опровергает информацию об инвестиционной деятельности в Крыму

Хмельницкий опровергает информацию об инвестиционной деятельности в Крыму

12:45 24.12.2019
Правительство упростило пересечение админграницы Херсонской области с Крымом для детей от 14 до 16 лет

Правительство упростило пересечение админграницы Херсонской области с Крымом для детей от 14 до 16 лет

19:17 23.12.2019
МИД Украины протестует в связи с несогласованным визитом Путина в Крым и запуском ж/д сообщения по Керченскому мосту

МИД Украины протестует в связи с несогласованным визитом Путина в Крым и запуском ж/д сообщения по Керченскому мосту

17:36 23.12.2019
Открытие железнодорожного сообщения с Крымом является нарушением территориальной целостности Украины - ЕС

Открытие железнодорожного сообщения с Крымом является нарушением территориальной целостности Украины - ЕС

16:22 23.12.2019
Представительство президента Украины в Крыму назвало противоправным запуск ж/д сообщения по Керченскому мосту

Представительство президента Украины в Крыму назвало противоправным запуск ж/д сообщения по Керченскому мосту

13:39 21.12.2019
"Нафтогаз" продолжит добиваться от РФ компенсации за крымские активы в международном арбитраже

"Нафтогаз" продолжит добиваться от РФ компенсации за крымские активы в международном арбитраже

17:12 19.12.2019
"Евросолидарность" призывает Зеленского дать свою оценку заявлению Путина о "российской территории" Украины

"Евросолидарность" призывает Зеленского дать свою оценку заявлению Путина о "российской территории" Украины

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Боевики в среду обстреливали позиции ВСУ на Донбассе из 120мм и 82-мм минометов

Боевики два раза нарушили "режим тишины" на Донбассе с начала суток

Задача правоохранителей заключается в обеспечении безопасности журналистов

ВАКС продлил арест Грымчаку до 14 февраля

Полиция открыла дело после трех заявлений журналистов об угрозах и насилии к ним на заседании суда по мере пресечения Юлии Кузьменко

ПОСЛЕДНЕЕ

Госкино выделило 49 млн грн на производство фильма Лозницы "Бабий Яр"

На пожаре в Одесском колледже погиб директор Института морской биологии НАН Украины

Соглашение по первой фазе торговой сделки между США и Китаем будет подписано в ближайшем будущем – Мнучин

Боевики 12 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военнослужащие не пострадали – штаб ООС

Израиль нанес удары по объектам ХАМАС в Газе

США и их союзники в ожидании "рождественского подарка" следят за КНДР

В Харькове полиция изъяла 12 тонн спирта, хранившегося в гараже

В Хмельницкой области СБУ задержала на взятке начальника отдела подразделения Минобороны

ГБР задержало следователя Нацполиции, который продавал информацию с ограниченным доступом

ВАКС продлил меру пресечения бывшему президенту корпорации "Укрбуд"

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА