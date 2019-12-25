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14:35 25.12.2019

Папа римский призвал к миру в Украине

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Папа римский призвал к миру в Украине

Папа римский Франциск в среду во время традиционного рождественского обращения к "Граду и миру" ("Urbi et Orbi") напомнил о необходимости установления мира в Украине, Сирии и Венесуэле.

"Да прольется свет на дорогую Украину, страстно желающую найти конкретные пути к долгосрочному миру", - сказал Папа римский, выступая с балкона собора Святого Петра.

Говоря о Сирии, понтифик пожелал ее народу утешения. "Да найдет утешение возлюбленный народ Сирии, не видящий конца вражде, раздирающей страну в этом десятилетии", - отметил Франциск.

Папа говорил и о непростой ситуации в Южной Америке, упомянув социальную напряженность в Венесуэле.

"Да воспрянет духом дорогой народ Венесуэлы, которого долгое время терзает политическая и социальная напряженность", - сказал Франциск.

Также понтифик пожелал мира на Святой земле, жители которой, по его словам, ждут мира, безопасности и процветания.

Теги: #франциск #папа_римский
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