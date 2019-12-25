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12:07 25.12.2019

Пасмурная и дождливая погода сохранится в Украине в ближайшие дни

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Пасмурная и дождливая погода сохранится в Украине в ближайшие дни

В ближайшие сутки в Украине сохранится пасмурная, дождливая и теплая погода, лишь в Карпатском регионе будет снежить, сообщил Укргидрометцентр.

Ожидается небольшой дождь, на Закарпатье и Прикарпатье с мокрым снегом, в северной части умеренные дожди. На Левобережье местами туман.

Ветер северо-западный, на востоке страны юго-восточный, 7-12 м/с.

Температура в течение суток 1-6° тепла, в западных и Луганской областях от 4° тепла до 1° мороза.

В Киеве в четверг дождь; температура воздуха в течении суток 4-6° тепла.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 26 декабря самая высокая температура днём была +10,4 в 2015г., самая низкая ночью -19,7 в 1948г.

В пятницу в Украине небольшой дождь, в западных, центральных и северных областях с мокрым снегом.

Ветер северный, северо-западный, 7-12 м/с.

Температура воздуха ночью и днём 0-5° тепла.

В Карпатах небольшой снег, температура ночью и днём 3-8° мороза.

В Киеве в пятницу дождь с переходом в мокрый снег; температура воздуха в течении суток 2-4°тепла.

Теги: #погода #прогноз
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