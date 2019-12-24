Полиция открыла дело после трех заявлений журналистов об угрозах и насилии к ним на заседании суда по мере пресечения Юлии Кузьменко

Полиция начала уголовное производство по факту событий с участием журналистов в Апелляционном суде Киева во вторник, где рассматривалась мера пресечения в виде содержания под стражей для подозреваемой в убийстве журналиста Павла Шеремета детского кардиохирурга Юлии Кузьменко.

Как сообщается на странице Национальной полиции Украины в соцсети Facebook, в полицию с заявлениями о противоправных действиях обратились трое журналистов. Следователи квалифицируют произошедшее как угроза или насилие в отношении журналистов и внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч.2 ст.345-1 Уголовного кодекса Украины, санкция которой предусматривает до пяти лет лишения свободы.

"Подчеркиваем: такие противоправные поведение в отношении журналистов недопустимы. На все такие случаи полиция будет оперативно реагировать в рамках действующего законодательства", - говорится в сообщении.

По данным СМИ, на заседание суда прибыли двое журналистов издания "Шарий.нет". Возле здания суда сторонники Кузьменко окружили одного из них, начали задавать различные вопросы и обвинять в сепаратизме. Он утверждает, что в толпе получил несколько ударов по ногам, но полиция никак не это не отреагировала, а врачи "скорой помощи" осмотрели его и заявили об отсутствии повреждений.

Также об угрозах и оскорблениях в свой адрес от сторонников Кузьменко заявила журналист издания "Страна", также прибывшая на заседание суда. Она утверждает, что смогла выйти из суда только с помощью неназванной "частной структуры" и также обвинила полицию в бездействии.