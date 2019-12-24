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11:55 24.12.2019

Акции протеста под Нацбанком продолжатся после новогодних праздников

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Акции протеста под Нацбанком продолжатся после новогодних праздников

Координатор общественной организации "Стоп коррупции" Роман Бочкала заявил, что акция под зданием Национального банка является бессрочной и протесты возобновляться после новогодних праздников.

"Наша акция является бессрочной. После новогодних праздников наши активисты возвратятся и продолжат требовать удовлетворения своих требований", - заявил Бочкала на пресс-конференции по итогам работы ОО "Стоп коррупции" за 2019 год.

Как сообщалось, акция протеста "Остановим коррупцию в НБУ" под стенами регулятора началась 13 декабря. А в начале декабря митингующие также прибыли к домам Смолия и Рожковой.

В свою очередь в конце ноября правление НБУ заявило о длящейся уже несколько недель сфокусированной атаке на регулятор в форме заказных спекуляций и клеветы в СМИ, проплаченных митингов под стенами НБУ и попытках вторжения в центробанк.

"Мы считаем, что это давление на Национальный банк осуществляет олигарх и экс-владелец ПриватБанка Игорь Коломойский, который задолжал государству $5,5 млрд, выведенных из ПриватБанка до национализации", – сообщается в обращении правления НБУ.

Митингующие под зданием Национального банка Украины (НБУ) вечером 20 декабря прекратили протестную акцию "Остановим коррупцию в НБУ", которая длилась более месяца.

Теги: #нбу #протест
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