События

10:42 24.12.2019

Экс-посол США в Украине была под контролем Сороса, заявляет адвокат Трампа

2 мин читать
Экс-посол США в Украине была под контролем Сороса, заявляет адвокат Трампа

Адвокат президента США Руди Джулиани заявил, что бывший американский посол в Украине Мари Йованович не является самостоятельной фигурой, так как ее действия контролирует финансист Джордж Сорос, сообщает журнал New York Magazine.

Джулиани также заявил, что Сорос, считающийся видным критиком действующей американской администрации, стоял за назначением нескольких американских послов в Украине.

"Он добился назначения всех четверых послов там", - сказал Джулиани в интервью журналу, не уточняя, каких именно послов он имеет в виду.

В интервью программе Turning Point USA Джулиани заявил, что посольство США под руководством Йованович выступало против расследования в Украине пропажи $5,3 млрд финансовой помощи в 2017 году. Посольство делало это, так как средства были направлены в неправительственный фонд под руководством Сороса, утверждает Джулиани.

"Внезапно сотрудники посольства США под руководством Мари Йованович, которую я называю "Дева Мария Йованович", пришли (к украинцам - ИФ) и сказали им: "нет необходимости делать это, нас с этими расходами все устраивает", - рассказал Джулиани.

В ноябре экс-посол Йованович заявила на слушаниях в Конгрессе, что Джулиани и бывший генпрокурор Украины Юрий Луценко пытались очернить ее репутацию. Она заявляла, что у них "были планы, и что они собирались сделать что-то во вред моей карьере".

Личный адвокат президента США отправился на Украину в начале декабря, чтобы встретиться с нынешними и бывшими украинскими чиновниками в поисках информации, которая может помочь президенту в рамках процедуры импичмента и нанести ущерб политическим соперникам Трампа, в том числе кандидату в президенты США от Демократической партии Джо Байдену.

После своей поездки Джулиани заявил, что намерен поделиться своими выводами с генеральным прокурором США Уильямом Барром и республиканцами Конгресса. По его словам, у него есть доказательства неправомерного поведения Байдена и администрации бывшего президента США Барака Обамы.

В США этой осенью демократы инициировали процедуру импичмента Трампа. Причиной для разбирательств стало сообщение американского информатора о том, что Трамп пытался убедить президента Украины Владимира Зеленского начать расследование в отношении сына одного из своих вероятных конкурентов на выборах президента США Джо Байдена - Хантера.

В итоге Палата представителей проголосовала за объявление импичмент. Теперь Сенату США предстоит определить, действительно ли нужно отстранять Трампа от власти.

Теги: #йованович #сша #джулиани #сорос
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

11:34 24.12.2019
Корпус UNIT.City получил сертификат американской системы зеленого строительства LEED

Корпус UNIT.City получил сертификат американской системы зеленого строительства LEED

02:32 24.12.2019
Адвокаты Палаты представителей США ищут новые статьи для импичмента Трампу

Адвокаты Палаты представителей США ищут новые статьи для импичмента Трампу

14:52 23.12.2019
США сохранят санкции против РФ, пока она ведут войну на Донбассе и оккупирует Крым - Тейлор

США сохранят санкции против РФ, пока она ведут войну на Донбассе и оккупирует Крым - Тейлор

14:33 23.12.2019
В США работают над тем, чтобы квалифицированный человек возглавил посольство в Украине – Тейлор

В США работают над тем, чтобы квалифицированный человек возглавил посольство в Украине – Тейлор

12:33 23.12.2019
Выделение $300 млн военной помощи Украине свидетельствует о сильной двухпартийной поддержке – посольство США

Выделение $300 млн военной помощи Украине свидетельствует о сильной двухпартийной поддержке – посольство США

10:10 23.12.2019
Американский посол в Германии утверждает, что Европа поддержала санкции США против "Северного потока"

Американский посол в Германии утверждает, что Европа поддержала санкции США против "Северного потока"

10:06 23.12.2019
Трамп подписал оборонный бюджет на 2020 год

Трамп подписал оборонный бюджет на 2020 год

05:35 23.12.2019
Помпео может встретиться с главами МИД Японии и Южной Кореи в январе для обсуждения ситуации с КНДР

Помпео может встретиться с главами МИД Японии и Южной Кореи в январе для обсуждения ситуации с КНДР

15:12 22.12.2019
Американский корабль Starliner совершил успешную посадку

Американский корабль Starliner совершил успешную посадку

09:08 22.12.2019
Трамп пригласил британского премьера посетить Вашингтон

Трамп пригласил британского премьера посетить Вашингтон

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

МИД Украины протестует в связи с несогласованным визитом Путина в Крым и запуском ж/д сообщения по Керченскому мосту

Боевики провокациями нарушают режим работы КПВВ на Донбассе – штаб ООС

Боевики трижды обстреляли украинские позиции на Донбассе с начала понедельника, потерь нет – штаб ООС

В Киеве в Гидропарке неизвестный застрелил мужчину, полиция проводит поисковую спецоперацию

В рамках обмена в Украину вернутся те, кого не удалось забрать два года назад, те, кто находился в плену после Иловайска и Дебальцево - Лутковская

ПОСЛЕДНЕЕ

Акции протеста под Нацбанком продолжатся после новогодних праздников

Информация о минировании 284 объектов в Харькове не подтвердилась, полиция начала расследование

Украинская архитектурная компания Archimatika открыла офис в Норвегии

Христиане многих стран готовятся отпраздновать Рождество

В Киеве в результате "пьяного" ДТП пострадали 7 пассажиров маршрутки

Офис генпрокурора заработает со 2 января

Жители Филиппин не могут попасть домой на Рождество из-за тропического шторма

ГБР проверяет действия чиновников ГСЧС в Луганской области из-за пожара в психоневрологическом интернате

"Укрпошта" намерена выставить на продажу 800 объектов недвижимости

В Бразилии госпитализировали президента после падения

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА