Апелляционный суд оставил в силе арест подозреваемому по делу Шеремета Антоненко

Апелляционный суд Киева оставил в силе меру пресечения в виде содержания под стражей подозреваемому в организации убийства журналиста Павла Шеремета сержанту ВСУ, музыканту Андрея Антоненко.

Соответствующее решение Апелляционный суд вынес в понедельник, отказав таким образом в удовлетворении апелляции защиты Антоненко на решение Печерского районного суда об избрании меры пресечения в виде ареста.

Защита Антоненко в ходе заседания просила отменить избранную меру пресечения, отмечая безосновательность предоставленных обвинением доказательств. По убеждению адвокатов, нет оснований для избрания какой-либо меры пресечения, тем более, исключительной в виде содержания под стражей.

Сторона обвинения настаивала на обоснованности решения суда первой инстанции.

Ряд народных депутатов заявили о готовности взять Антоненко на поруки.