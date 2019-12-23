Более 80% правоохранителей Украины считают коммерческий секс преступлением, а секс-работниц жертвами – исследование

Более 80% украинских правоохранителей считают коммерческий секс преступлением, а секс-работниц - жертвами, свидетельствуют данные исследования "Отношение сотрудников правоохранительных органов к секс-работницам и коммерческому сексу".

"Более 80% правоохранителей считают коммерческий секс преступлением, а секс-работниц жертвами… 80% правоохранителей различают женский коммерческий секс и детскую сексуальную эксплуатацию. Очень часто можем увидеть в СМИ, в выступлениях определенных активистов, что эти две вещи пытаются соединить", - сказала специалист по научным исследованиям Центра гражданского здоровья Министерства здравоохранения Украины Оксана Ковтун на презентации в Киеве в понедельник.

По ее словам, респонденты по большей части избегали ответа на вопрос о распространении неправомерных действий в отношении секс-работниц, и 2.9.% сказали, что слышали или становились свидетелями определенных неправомерных действий относительно секс-работниц.

"Те представители правоохранительных органов, которые отметили, что слышали о незаконном задержании секс-работниц, почти все сказали также о том, что полиция в этот момент составляла протокол об административном правонарушении и отбирала деньги и имущество секс-работниц", - отметила Ковтун, добавив, что эти данные дают основания для дальнейшего мониторинга ситуации, а также информирования полицейских о четком разграничении между составлением админпротокола и отбиранием имущества секс-работниц.

Кроме того, в ходе исследования выяснилось, что менее трети опрошенных полицейских осведомлены о том, что такое ВИЧ, какая существует связь между коммерческим сексом и ВИЧ-инфекцией, и еще меньше знают о том, каким образом они могут привлекаться к профилактике ВИЧ-заболеваний. Однако, по словам Ковтун, приблизительно половина респондентов сказали, что готовы учиться и отметили важность проведения обучения среди полиции касаемо профилактики ВИЧ/СПИД и корректного взаимодействия с секс-работницами в пределах своих функциональных обязанностей. Кроме того, большинство опрошенных выступили в поддержку модели легализации и декриминализации секс-услуг.

Исследование проводилось среди 2070 правоохранителей – от участковых до руководителей с июня по декабрь 2019 года среди участников тренинга "Снижение уровня стигмы и дискриминации среди полицейских касаемо секс-работников".

По мнению Ковтун, исследование - очень показательное, однако не является репрезентативным, поскольку в нем не удалось охватить правоохранителей из всех регионов Украины.