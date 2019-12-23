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02:58 23.12.2019

На Луганщине в психоневрологическом интернате произошел пожар, 4 человека погибли – полиция

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На Луганщине в психоневрологическом интернате произошел пожар, 4 человека погибли – полиция

В Луганской области  в воскресенье в психоневрологическом интернате произошел пожар, в результате которого 4 человека погибли, , 3 - получили телесные повреждения, сообщает пресс-служба Национальной полиции в Луганской области.

"Сегодня, в 21.09 в Старобельский отдел полиции поступило сообщение от диспетчера ГСЧС о том, что горит один из корпусов Старобельского областного психоневрологического интерната…. В результате пожара погибли 4 подопечных, 3 - получили телесные повреждения и были госпитализированы каретой скорой помощи в больницу г.. Старобельск", - говорится в сообщении, на официальном сайте ГУНП В Луганской области  в воскресенье вечером

Пожар локализован в 21.32 и ликвидирован в 22.55.

"Данный факт внесен в Едрей и квалифицирован по ст. 270 УК Украины "Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности" и ст. 367 УК Украины "Служебная халатность". На месте происшествия продолжают работать сотрудники полиции", - подытожили в полиции.

Теги: #луганская #жертвы #украина #пожар
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