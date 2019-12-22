Пограничники пресекли попытки незаконного перемещения через российско-украинскую границу 660 кг красной икры сомнительного качества

Пограничный наряд в ночь на субботу пресек попытку контрабанды крупной партии красной икры возле с.Борисовка Харьковской области.

Как сообщает пресс-служба Восточного регионального управления Госпогранслужбы Украины, пограничники задержали трех мужчин без документов, а неподалеку от места задержания обнаружили мостик из деревянных поддонов, проложенный для незаконного перемещения товаров через контрольно-следовую полосу и этикетки от красной икры.

"Во время поисковых мероприятий обнаружили и саму икру. Рыбный продукт сомнительного качества и сомнительного происхождения был расфасован в 30 пластиковых контейнеров. Общий вес найденной икры составила 660 кг", - говорится в сообщении.

Пограничники установили, что задержанные - граждане Украины, живущие в приграничном районе. На задержанных были составлены админпротоколы.