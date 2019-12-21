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22:23 21.12.2019

Коляда: первоочередно необходимо предоставлять жилье ветеранам с инвалидностью и семьям погибших в Сумской области

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Коляда: первоочередно необходимо предоставлять жилье ветеранам с инвалидностью и семьям погибших в Сумской области

Министр по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Оксана Коляда заявила, что первоочередно необходимо предоставлять жилье семьям погибших и ветеранам с инвалидностью в Сумской области, сообщила пресс-служба МинВОТ в Facebook.

"Следует активизировать вопрос предоставления жилья в первую очередь семьям погибших и ветеранам с инвалидностью. Сумская область - одна из немногих, в которой до сих пор не обеспечены жильем семьи погибших героев. Также вы можете сами активизировать работу в городах по субвенции 70 на 30 процентов, где 70% платит государство и только 30% - город и по этой процедуре обеспечить временным жильем ВПО", - сказала Коляда на встрече с представителями ветеранского сообщества и местной власти в Сумах.

Коляда также предложила решить проблему с возникающими конфликтными ситуациями с перевозчиками, которые отказываются перевозить льготников. По ее словам, после запуска Единого реестра ветеранов можно ввести личную карту, с помощью которой ее пользователь сможет производить расчет за проезд.

"Таким образом, государство сможет платить деньги за перевозку льготника по максимально комфортной схеме и избавит ветеранов требовать этого вида соцгарантии у водителей", - сказано в сообщении

Также на встрече обсудили необходимость определения профильности медицинских учреждений, готовых предоставлять ветеранам войны качественные услуги лечения и реабилитации.

Теги: #жилье #ветераны #украина #минветеранов
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