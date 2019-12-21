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08:29 21.12.2019

Запорожские правоохранители выявили порностудии, с участием малолетних детей

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Запорожская полиция проводит одновременно шесть санкционированных обысков на территории Днепропетровской области, где выявлены порностудии с участием малолетних детей - сообщает Киберполиция Украины.

По данным полиции, украинские киберполицейские получили от коллег из Австралии информацию о размещении в интернет сетях видео порнографического характера с участием  детей.

В ходе следствия было установлено, что порностудии действовали в сельских местностях Днепропетровской области.

Для создания контента с детской порнографией привлекались  дети в возрасте от 9 до 13 лет. Причем, по данным следствия, на съемки детей приводили их родители, за что получали деньги.

Установлено, что участники  преступной группировки организовали сразу несколько порностудий на территории Днепропетровской области.

20 декабря сотрудники запорожского отдела киберполиции совместно со следователями полиции Запорожской области проводят одновременно шесть обысков на территории Днепропетровской области, где размещены порностудии, а также проживают участники преступной группы.

Также сообщается, что  полицейские выявили доказательства противоправной деятельности фигурантов дела.

В местах обысков полиция изымает технику, которая будет направлена на экспертизу.

Открыто уголовное производство по ч.5 ст.301 УК Украины (изготовление, сбыт , распространение порнографических предметов).

Теги: #дети #украина #порно #запорожье
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