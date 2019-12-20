События

23:05 20.12.2019

Все фракции и группы подписали меморандум о совместной подготовке законопроекта об обороте земли сельскохозяйственного назначения - Разумков

1 мин читать
Все фракции и группы подписали меморандум о совместной подготовке законопроекта об обороте земли сельскохозяйственного назначения - Разумков

Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков заявил, что в пятницу все депутатские фракции и группы в парламенте подписали меморандум о совместной подготовке ко второму чтению законопроекта №2178-10 "Об обороте земель сельскохозяйственного назначения".

"Нужно отдать должное, что сегодня подписан меморандум всеми депутатскими фракциями и группами и достигнуты договоренности, в рамках которых мы будем работать во время подготовки этого очень важного законопроекта ко второму чтению", - заявил Разумков в пятницу, в эфире программы "Свобода слова" Савика Шустера.

Теги: #земля #разумков #украина #меморандум
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

23:22 20.12.2019
Украина по итогам газовых договоренностей получит $3 млрд по решению Стокгольмского арбитража – помощник президента

Украина по итогам газовых договоренностей получит $3 млрд по решению Стокгольмского арбитража – помощник президента

22:46 20.12.2019
Только Америка и такой президент как Трамп может помочь закончить войну России против Украины - Луценко

Только Америка и такой президент как Трамп может помочь закончить войну России против Украины - Луценко

22:16 20.12.2019
У Джо Байдена был конфликт интересов - Луценко

У Джо Байдена был конфликт интересов - Луценко

21:50 20.12.2019
Йованович заблокировала возвращение в бюджет Украины 7 млрд дол, украденных Януковичем - Луценко

Йованович заблокировала возвращение в бюджет Украины 7 млрд дол, украденных Януковичем - Луценко

20:30 20.12.2019
РФ и Украина подписали протокол договоренностей о продолжении транзита газа через Украину и урегулировании взаимных требований

РФ и Украина подписали протокол договоренностей о продолжении транзита газа через Украину и урегулировании взаимных требований

14:45 20.12.2019
Разумков закрыл заседание Рады, следующее состоится 13 января

Разумков закрыл заседание Рады, следующее состоится 13 января

14:23 20.12.2019
Рабинович: Мы добились того, чтобы Сорос не получил в подарок нашу землю

Рабинович: Мы добились того, чтобы Сорос не получил в подарок нашу землю

13:32 20.12.2019
Пилотный проект Аграрного реестра стартует в 6 областях Украины

Пилотный проект Аграрного реестра стартует в 6 областях Украины

13:10 20.12.2019
Украина авансом привлечет в 2019г до 10 млрд грн в счет финансирования госбюджета-2020

Украина авансом привлечет в 2019г до 10 млрд грн в счет финансирования госбюджета-2020

12:42 20.12.2019
Мэру Обухова сообщено о подозрении в присвоении земли для переселенцев и ветеранов АТО - СБУ

Мэру Обухова сообщено о подозрении в присвоении земли для переселенцев и ветеранов АТО - СБУ

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Полиция конвоировала подозреваемую по делу об убийстве Шеремета Кузьменко в СИЗО

Нацгвардейцы вывели Кузьменко из зала суда, несмотря на сопротивление её сторонников

Боевики 5 раз обстреляли украинские позиции с полуночи, пострадавших нет – штаб ООС

Генпрокуратура зафиксировала ещё одно доказательство присутствия вооруженных сил РФ на Донбассе

В производстве по убийству Шеремета обновлена группа прокуроров – Генпрокуратура

ПОСЛЕДНЕЕ

Задержан подозреваемый в покушении на сына первого президента Грузии

Суд уменьшил размер залога для Грымчака с 6 млн грн до 2 млн грн

В Киеве за сутки полиция обнаружила нарушения в 20 игорных заведениях

Суд разрешил снять электронный браслет с Гладковского

Антикоррупционная конференция ООН приняла украинскую резолюцию по международному сотрудничеству в сфере возвращения активов

Полицейские остановили работу почти 5,3 тыс игорных заведений

В Израиле критикуют МУС за рассмотрение иска о возможных военных преступлениях израильтян против палестинцев

Новый состав комитета по премии Шевченко возглавил журналист Юрий Макаров, его заместитель – литературовед Тамара Гундорова

Полиция конвоировала подозреваемую по делу об убийстве Шеремета Кузьменко в СИЗО

ВАКС назначил экс-нардепу от БПП Сольвару залог в деле о незаконном получении компенсации за жилье

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА