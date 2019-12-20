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15:00 20.12.2019

Конституционный суд отказал Шевчуку в возобновлении на должности судьи КС

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Конституционный суд отказал Шевчуку в возобновлении на должности судьи КС

Конституционный суд Украины (КС) не удовлетворил заявление Станислава Шевчука о возобновлении его на должности судьи КС, сообщают в суде.

На сайте КС значится, что суд на специальном пленарном заседании рассмотрел заявление Шевчука о пересмотре постановления суда от 14 мая 2019 года о возобновлении его на должности судьи КС.

"По результатам рассмотрения заявление Шевчука не удовлетворено", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, 14 мая бывший на то время глава Конституционного суда Украины Шевчук был уволен с должности судьи КС на основании п.3 ст.21 закона Украины "О Конституционном суде Украины".

В тот же день главой КС была избрана Наталья Шаптала.

21 мая Шевчук обратился в Окружной административный суд Киева с иском о признании его увольнения незаконным.

17 сентября КС на специальном пленарном заседании уволил главу суда Шапталу с должности судьи этого суда, а также избрал нового председателя КС и зампредседателя, которыми стали судьи Александр Тупицкий и Сергей Головатый соответственно.

4 октября ОАСК возобновил производство в деле по иску об увольнении Шевчука с должности судьи КС и назначил на 7 октября подготовительное заседание по делу. Как указала пресс-служба ОАСК, ранее суд остановил производство в деле до решения заявления об отводе судьи, которое было подано представителями ответчика. Изучив данное заявление, суд пришел к выводу о его необоснованности и постановил отказать в его удовлетворении.

11 октября ОАСК на заседании восстановил Шевчука в должности судьи КС.

В начале декабря КС принял решение по конституционному представлению 49 народных депутатов о том, что решения и заключения КС, в том числе и об увольнении судей и назначении главы суда являются окончательными и обжалованию не подлежат.

КС рассматривал на пленарном заседании заявление Шевчука о восстановлении его на должности судьи.

Теги: #конституционный_суд #шевчук
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