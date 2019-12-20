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06:45 20.12.2019

Палата представителей США одобрила соглашение о свободной торговле между Мексикой, США и Канадой

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Палата представителей США одобрила соглашение о свободной торговле между Мексикой, США и Канадой

Палата представителей США в четверг одобрила трехстороннее соглашение о свободной торговле между Мексикой, США и Канадой (USMCA), сообщают американские СМИ.

За ратификацию сделки проголосовало подавляющее большинство членов палаты представителей.

Ожидается, что сенат США рассмотрит ратификацию этого соглашения уже в 2020 году.

Новый торговый договор между этими тремя странами призван прийти на смену Североамериканскому соглашению о свободной торговле (NAFTA). Это было одним из предвыборных обещаний президента США Дональда Трампа, считающего, что NAFTA приносит существенно больше выгоды Мексике и Канаде, нежели его стране.

В итоге Вашингтон, Мехико и Оттава согласились на пересмотр торгового соглашения, что в итоге и привело к заключению USMCA.

Новый договор предусматривает меры, стимулирующие производство странами на своей территории автотранспорта. США добились большего доступа для своей молочной продукции на канадский рынок. Вводятся дополнительные правила, касающиеся защиты окружающей среды и защиты прав трудящихся. Обновлен механизм по защите интеллектуальной собственности. Механизм решения спорных торговых вопросов, как отмечают американские СМИ, похож на тот, который был предусмотрен еще NAFTA.

В ноябре 2018 года Трамп, премьер-министр Канады Джастин Трюдо и тогдашний президент Мексики Энрике Пенья Ньето "на полях" саммита G20 подписали торговое соглашение - USMCA.

Летом этого года сенат Мексики одобрил соглашение, став первой из трех стран, завершившей процесс ратификации.

Ранее Трамп называл USMCA самой современной и сбалансированной торговой сделкой в истории США. "Это самая продвинутая торговая сделка в мире, с амбициозными положениями по цифровой экономике, патентам. Очень важная сделка", - заявлял президент США.

Теги: #соглашение #сша #конгресс #торговля
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