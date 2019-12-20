Зеленский принял верительные грамоты у послов Греции и Канады

Президент Украины Владимир Зеленский принял верительные грамоты у послов Греческой Республики и Канады, сообщает пресс-служба Офиса президента Украины.

"Президент Украины Владимир Зеленский принял верительные грамоты у посла Греческой Республики Василиоса Борноваса и посла Канады Ларисы Галадзы", – говорится в сообщении, на официальном сайте Офиса президента Украины в четверг вечером.

Во время разговора с послом Греческой Республики Зеленский поблагодарил за последовательную поддержку Грецией суверенитета и территориальной целостности Украины.

Собеседники отметили важную роль, которую играет греческая община в Украине и украинское общество в Греции в развитии отношений между двумя странами.

Глава государства подчеркнул значительный потенциал двустороннего сотрудничества в торгово-экономической сфере. Также была отмечена важность развития сотрудничества в сфере туризма.

Во время встречи с послом Канады президент подчеркнул, что углубление отношений особого партнерства с Канадой имеет приоритетное значение для Украины.

Глава государства выразил благодарность правительству Канады за действенную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, важную политику безопасности помощь, а также лидерство в консолидации международных усилий для содействия реформам в нашей стране.

Зеленский также отметил необходимость дальнейших шагов с целью развития двусторонней торговли и инвестиционного сотрудничества, в частности расширение действия украинско-канадского Соглашения о свободной торговле.

Кроме того, во время разговора была подчеркнута важность либерализации режима поездок граждан Украины в Канаду и готовность украинской стороны воплощать необходимые для этого реформы.

"Зеленский подтвердил приглашение премьер-министру Канады Джастину Трюдо посетить Украину с официальным визитом", – отметили в Офисе президента.