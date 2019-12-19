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20:21 19.12.2019

Экс-чиновников "Черкассыоблэнерго" подозревают в завладении средствами госпредприятия на сумму 313 млн грн

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Экс-чиновников "Черкассыоблэнерго" подозревают в завладении средствами госпредприятия на сумму 313 млн грн

Двум бывшим чиновникам "Черкассыоблэнерго" правоохранители сообщили о подозрении в завладении 313 млн грн и злоупотреблении служебным положением, сообщает пресс-служба Специализированный антикоррупционной прокуратуры (САП).

"По согласованию прокуроров САП детективами НАБУ сообщено о подозрении двум бывшим должностным лицам ОАО "Черкассыоблэнерго" в уголовном производстве по фактам завладения средствами предприятий энергетического сектора экономики и злоупотреблении служебным положением, которым причинен более 313 млн грн убытков", - сказано в сообщении.

Так, в ходе досудебного расследования установлено, что в 2015-2016 годах и.о. главы правления "Черкассыоблэнерго" и первый заместитель главы правления этого общества, действуя в интересах частной компании - ЧАО "ХК "Энергосети" путем подписания договоров о переводе долга и замены должника, завладели средствами, которые должны были поступить от ОАО "Азот" в ПАО "Черкассыоблэнерго".

Как следствие, энергоснабжающей компании нанесен ущерб на общую сумму 313 млн грн.

Действия должностных лиц квалифицированы по признакам преступлений, предусмотренных ч.5 ст.191, ч.2 ст.364 УК Украины.

"Сейчас решается вопрос об избрании в отношении подозреваемых меры пресечения", - сказано в сообщении.

В САП отметили, что ранее в указанном производстве было сообщено о подозрении главе правления ЧАО "ХК "Энергосети" в совершении преступлений, предусмотренных ч.5 ст.191, ч.3 ст.27 ч.2 ст.364 и ч.3 ст.209 УК Украины.

Теги: #чиновники #подозрение #черкассыоблэнерго
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