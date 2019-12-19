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18:18 19.12.2019

Зеленский подписал закон о предоставлении МККК права беспрепятственного доступа к задержанным лицам

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Зеленский подписал закон о предоставлении МККК права беспрепятственного доступа к задержанным лицам

 Президент Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в закон Украины "О предварительном заключении" относительно обеспечения беспрепятственного доступа представителей Международного комитета Красного креста к лицам, взятым под стражу" № 372-IX, сообщает пресс-служба главы государства.

"Представителям Международного комитета Красного Креста свидания с лицами, взятыми под стражу, предоставляется администрацией места предварительного заключения беспрепятственно, без ограничения количества таких свиданий и их продолжительности в случаях и на условиях Женевских конвенций 1949 года "О защите жертв войны", - говорится в сообщении.

Так, свидания с задержанными представителям МККК предоставляются в свободное от выполнения следственных действий и проведения судебных заседаний время.

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.

Как сообщалось, 12 декабря Рада одобрила законопроект, открывающий беспрепятственный доступ ко взятым под стражу.

За соответствующий законопроект №0885 во втором чтении и в целом "О внесении изменений в закон Украины "О предварительном заключении" относительно обеспечения беспрепятственного доступа представителей Международного комитета Красного креста к лицам, взятым под стражу", на заседании Верховной Рады в четверг проголосовало 335 народных депутатов.

Теги: #мккк #зеленский #закон
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