При обыске у Антоненко нашли половину мины МОН-50 – замглавы МВД Геращенко

Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко заявил, что у подозреваемого в убийстве журналиста Павла Шеремета Андрея Антоненко при обыске нашли половину противопехотной мины МОН-50. Именно из такой модели мин, по материалам следствия, и был взорван автомобиль Шеремета.

"За некоторое время до обыска Антоненко позвонил своему товарищу и попросил его вынести некую "зелёную х-ню". Немедленно оперативные сотрудники и следователи провели обыски в возможных местах нахождения данного предмета. Этим предметом оказалась половина настоящей боевой мины МОН-50", - рассказал Геращенко журналистам в четверг в Киеве.

Он добавил, что именно из половины советской противопехотной мины МОН-50 было изготовлено самодельное взрывное устройство, которым и подорвали автомобиль журналиста Шеремета.

По словам заместителя министра внутренних дел, на данной момент происходит экспертиза изъятой у Антоненко половины взрывного устройства. Следствие пытается установить, является ли орудие убийства Шеремета и найденная половина мины частями целой МОН-50.

"На сегодняшний день, мы не можем утверждать, имеет ли изъятая половинка мины МОН-50 отношение к делу о взрыве Павла Шеремета, но у нас есть много вопросов, поскольку не каждый гражданин имеет доступ до таких устройств. Речь идёт о боевой мине, а не о макете, как пишут некоторые активисты, пытаясь запутать общество", - заявил Геращенко.

Он также отметил, что следствие очень будет интересовать вопрос, где именно находится вторая половина мины, часть которой изъяли у Антоненко.

Как сообщалось, утром 20 июля 2016 года в центре Киева была подорвана машина руководителя интернет-издания "Украинская правда" Алены Притулы, в которой находился Шеремет. Журналист погиб на месте вскоре после взрыва.

12 декабря 2019 года полиция провела ряд обысков и сообщила о подозрении ряду фигурантов дела. В тот же день был проведен брифинг с участием руководства Нацполиции, МВД и президента Украины Владимира Зеленского, на котором были частично раскрыты промежуточные результаты расследования и названы имена подозреваемых в убийстве Шеремета.

Подозрение в убийстве Шеремета выдвинуто трем лицам: военной медсестре Яне Дугарь, волонтеру и детскому сосудистому кардиохирургу Юлии Кузьменко, а также музыканту и ветерану АТО Андрею Антоненко, все они задержаны. Супруги Владислав и Инна Грищенко, также участники АТО, были задержаны по другому делу, но являются фигурантами дела по убийству Шеремета.

Заместитель главы Национальной полиции, начальник криминальной полиции Евгений Коваль заявил, что основным мотивом убийства Шеремета была попытка дестабилизировать социально-политическую ситуацию в стране.