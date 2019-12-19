В домене com.ua заработала возможность внесудебного урегулирования споров

Всемирная организация интеллектуальной собственности (WIPO) совместно с компанией "Хостмастер" (Киев), выполняющей функции реестра домена .UA, с 19 декабря 2019 года запустила процедуру внесудебного урегулирования споров в наиболее популярном в Украине публичном домене com.ua, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в "Хостмастере".

Споры будут рассматриваться в Центре арбитража WIPO по унифицированной процедуре, основанной на UDRP (Единая политика разрешения доменных споров).

"Эта процедура характеризуется быстротой, дешевизной и удобством как для истца, так и для ответчика по сравнению с традиционными судами. При этом стороны сохраняют возможность рассмотрения иска в традиционном суде. В этом случае арбитражная процедура приостанавливается", - подчеркивают в компании.

Договор о сотрудничестве между "Хостмастер" и WIPO подписан в конце 2018 года.

С марта 2019 года в домене .UA начала действовать внесудебная процедура в отношении доменных имен второго уровня.

В домене com.ua насчитывается 306 тыс. регистраций, что составляет 57% от их общего количества в домене .UA.