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11:37 19.12.2019

В домене com.ua заработала возможность внесудебного урегулирования споров

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В домене com.ua заработала возможность внесудебного урегулирования споров

Всемирная организация интеллектуальной собственности (WIPO) совместно с компанией "Хостмастер" (Киев), выполняющей функции реестра домена .UA, с 19 декабря 2019 года запустила процедуру внесудебного урегулирования споров в наиболее популярном в Украине публичном домене com.ua, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в "Хостмастере".

Споры будут рассматриваться в Центре арбитража WIPO по унифицированной процедуре, основанной на UDRP (Единая политика разрешения доменных споров).

"Эта процедура характеризуется быстротой, дешевизной и удобством как для истца, так и для ответчика по сравнению с традиционными судами. При этом стороны сохраняют возможность рассмотрения иска в традиционном суде. В этом случае арбитражная процедура приостанавливается", - подчеркивают в компании.

Договор о сотрудничестве между "Хостмастер" и WIPO подписан в конце 2018 года.

С марта 2019 года в домене .UA начала действовать внесудебная процедура в отношении доменных имен второго уровня.

В домене com.ua насчитывается 306 тыс. регистраций, что составляет 57% от их общего количества в домене .UA.

Теги: #домен #споры #украина #суд
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