СММ ОБСЕ 18 декабря зафиксировала больше нарушений прекращения огня в Донецкой области и меньше – в Луганской

Представители Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине по сравнению с предыдущим отчетным периодом (17 декабря) зафиксировала больше нарушений прекращений огня в Донецкой области и меньше в Луганской.

"По сравнению с предыдущим отчетным периодом СММ зафиксировала больше прекращения огня нарушений в Донецкой области и меньше в Луганской области", - говорится в ежедневном отчете, опубликованном в среду вечером.

Также в Миссии сообщили о том, что сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины и саперы из неподконтрольных государству районов вошли в зону разъединения вблизи Золотого. Также проводилось разминирование вблизи Петровского.

Кроме того, СММ ОБСЕ увидела три оружия в нарушение линий отвода в неконтролируемом районе Донецкой области. противотанковые мины в районе Верхнешироковского (Новоазовский район).

Миссия заверила, что продолжила следить за соблюдением локализованного прекращения огня, чтобы облегчить бурение водозаборной скважины под Панковкой и ремонт водопроводов под Горловкой. Также участники Миссии обратили внимание на ограничение им доступа к контрольно-пропускных пунктах вблизи Приморского, Александровского, Шевченковского, Новоазовского и Новой Мариевки в южной Донецкой области.