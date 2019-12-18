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09:56 18.12.2019

"Киевметрострой" досрочно сменил набсовет из-за низких темпов строительства метро

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"Киевметрострой" досрочно сменил набсовет из-за низких темпов строительства метро

Акционеры ПАО "Киевметрострой" (Киев), выступающего генподрядчиком по продлению Сырецко-Печерской ветви столичного метрополитена, решили досрочно прекратить полномочия наблюдательного совета компании и избрать его новый состав.

Как сообщила пресс-служба юридической фирмы "Ильяшев и Партнеры", представляющей акционеров ПАО "Киевметрострой", соответствующее решение было принято во время внеочередного общего собрания акционеров предприятия 17 декабря.

По ее данным, на должность главы набсовета ПАО "Киевметрострой" на первом заседании нового состава избран Олег Токарев.

"Подземка в столице строится крайне неудовлетворительными темпами, поэтому акционеры были вынуждены принять меры, чтобы восстановить темпы строительства метро и вернуть профессионалов на работу в компанию. Такое решение назрело уже давно", - цитируется в сообщении экс-глава ПАО "Киевметрострой" Владимир Петренко.

Как подчеркнул старший партнер "Ильяшев и Партнеры" Роман Марченко, собрание акционеров было проведено в полном соответствии с требованиями действующего законодательства.

"В случае попыток блокировать работу или присвоить средства компании в "транзитный" период любыми лицами, в том числе из состава предыдущего менеджмента, виновные будут привлечены к уголовной ответственности", - отметил он.

Как сообщалось, Киевский метрополитен в 2018 году заключил договор о выполнении строительных работ по продлению Сырецко-Печерской ветви метро с ПАО "Киевметрострой", ставшим победителем тендера на ProZorro.

В рамках первой очереди работ на участке почти в 4 км предполагается строительство двух станций - "Мостицкая" и "Проспект Правды" - и ответвления в сторону станции "Виноградарь" для дальнейшего продолжения линии.

Предполагалось, что работы продлятся до 2021 года, а их бюджет составит 5 млрд 993 млн грн.

Теги: #метро #строительство #киевметрострой
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