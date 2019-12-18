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05:46 18.12.2019

Франция пережила день массовых манифестаций в рамках всеобщей забастовки

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Тринадцатый день бессрочной всеобщей забастовки во Франции против пенсионной реформы отмечен высокой активностью манифестантов, о чем свидетельствуют цифры участников акций в Париже и по стране в целом.

По данным министерства внутренних дел, во Франции во вторник вышли на улицы 615 тыс. человек, из них в Париже -76 тыс.

После первой забастовки 5 декабря МВД объявляло количество манифестантов по стране в 806 тыс. и 65 тыс. в Париже.

Как всегда, официальные цифры сильно разнятся с данными профсоюзов, которые заявили о 1,8 млн. манифестантов по Франции, и о 350 тыс. - в Париже.

Префектура столичной полиции сообщила о задержании около 30 человек.

Когда манифестанты в Париже завершили свой маршрут на площади Насьон, образовался "черный блок", но его участники не успели предпринять никаких значительных действий: полицейские их немедленно рассеяли. 13 человек были задержаны, и один полицейский получил ранение, передает телеканал BFMTV.

По сообщениям СМИ, акции протеста проходили в более чем 110 городах Франции.

Самые массовые манифестации состоялись в крупнейших городах страны.

СМИ сообщали о 20 тыс. манифестантов в Марселе, по 17 тыс. вышли на улицы в Лионе и Тулузе, 14 тыс. - в Нанте, 13 тыс. - в Бордо, 11 тыс. - в Лилле, более 10 тыс. - в Монпелье.

Профсоюзы оценивают этот протестный день как успех. Генеральный секретарь крупнейшего профсоюзного центра Франции - Всеобщей конфедерации труда Филипп Мартинез заявил о "всё большем числе манифестантов, манифестаций и забастовщиков".

Он призвал "отозвать существующий проект (пенсионной реформы - ИФ) и совершенствовать имеющуюся у нас систему".

В то же время официальный представитель правительства Сибет Ндиайе заявила вечером во вторник в эфире BFMTV, что правительство "очень глубоко верит в реформу социальной справедливости", которую оно доведет до конца. Вместе с тем оно "очевидно открыто к построению компромисса".

Теги: #забастовка #франция #ситуация
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