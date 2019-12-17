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23:35 17.12.2019

Оборонный бюджет США предусматривает выделение более $700 млн на сдерживание России

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Оборонный бюджет США предусматривает выделение более $700 млн на сдерживание России

Одобренный во вторник Сенатом США оборонный бюджет на 2020 финансовый год предусматривает выделение дополнительных $734,3 млн на меры по сдерживанию России в военной сфере.

В кратком содержании документа, опубликованном Сенатом, поясняется, что эти деньги должны быть израсходованы в рамках "Инициативы по обеспечению европейской безопасности" (EDI) на строительство военных объектов, на противостояние угрозам со стороны подлодок, а также "на выполнение иных срочных приоритетных проектов, нацеленных на сдерживание РФ и на работу с партнерами и союзниками США".

Также конгрессмены упоминают о запрете на сотрудничество с РФ в военной сфере и на признание Крыма частью России.

"Инициатива по обеспечению европейской безопасности" (ERI) была разработана администрацией Барака Обамы в 2014 году после начала оккупации Россией восточных областей Украины. Она предполагала увеличение военного присутствия США в Европе для поддержания безопасности в регионе.

В 2017 году "Инициатива по обеспечению европейской безопасности" была переименована в "Европейскую инициативу сдерживания" (EDI). Финансирование на реализацию инициатив ERI/EDI стало поступать в 2015 финансовом году. За это время оно увеличилось почти в семь раз. При этом основной прирост пришелся на президентство Дональда Трампа.

Теги: #рф #сенат #сдерживание #сша
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