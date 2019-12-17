СБУ сообщило о подозрении сотруднице "суда ДНР", которая отвечала за выполнение приговоров украинским заложникам

Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила о подозрении бывшей сотруднице так называемого "верховного суда ДНР", которой инкриминируют содействие издевательствам над украинскими заложниками.

Как сообщает пресс-служба СБУ, злоумышленница в течение трех лет работала в так называемом "судебном департаменте" незаконного образования "ДНР", и отвечала за выполнение приговоров украинским пленным.

Позже вместе с мужем подозреваемая переехала в Киеве. На данный момент её муж арестован по подозрению в рейдерстве.

Юристка успела сбежать и на данный момент скрывается на оккупированной территории Донецкой области.

Ей грозит до 15 лет лишения свободы.