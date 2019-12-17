Следователи предоставили представителю фигурантов дела Шеремета ряд материалов - МВД

Следователи Национальной полиции Украины предоставили представителю фигурантов дела об убийстве журналиста Павла Шеремета для ознакомления материалы дела, за исключением не подлежащих разглашению, сообщается на официальном сайте Министерства внутренних дел Украины во вторник.

"17 декабря следователи Нацполиции встретились с представителем лиц, являющихся фигурантами уголовного производства, начатого по факту убийства Павла Шеремета. Следователи предоставили представителю стороны защиты материалы досудебного расследования для ознакомления, за исключением тех, разглашение которых может помешать проведению расследования", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, речь идет и о мерах безопасности в отношении определенных лиц, которые применялись в этом уголовном производстве. "Эти данные не подлежат разглашению в рамках проведения досудебного расследования", - сообщили в МВД.

Как сообщалось, утром 20 июля 2016 года в центре Киева была подорвана машина руководителя интернет-издания "Украинская правда" Алены Притулы, в которой находился Шеремет. Журналист погиб на месте вскоре после взрыва.

12 декабря 2019 года полиция провела ряд обысков и сообщила о подозрении ряду фигурантов дела. В тот же день был проведен брифинг с участием руководства Нацполиции, МВД и президента Украины Владимира Зеленского, на котором были частично раскрыты промежуточные результаты расследования и названы имена подозреваемых в убийстве Шеремета.

Подозрение в убийстве Шеремета выдвинуто трем лицам: военной медсестре Яне Дугарь, волонтеру и детскому сосудистому кардиохирургу Юлии Кузьменко, а также музыканту и ветерану АТО Андрею Антоненко, все они задержаны. Супруги Владислав и Инна Грищенко, также участники АТО, были задержаны по другому делу, но являются фигурантами дела по убийству Шеремета.

Заместитель главы Национальной полиции, начальник криминальной полиции Евгений Коваль заявил, что основным мотивом убийства Шеремета была попытка дестабилизировать социально-политическую ситуацию в стране.

13 декабря Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей до 8 февраля 2020 года Кузьменко, для Дугарь суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста до 8 февраля 2020 года. 14 декабря суд арестовал до 8 февраля 2020 года Антоненко.