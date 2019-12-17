В СИЗО г.Кропивницкий бунт

Экс-глава Государственной пенитенциарной службы Украины Сергей Старенький сообщает о бунте в следственном изоляторе в г.Кропивницкий.

"Один из заключенных напал на женщину-психолога и избил ее (есть подозрение, что не только побил). После этого начал призывать других заключенных его поддержать. Те вышли из камер и совершили неповиновение и беспорядок… Поступает информация, что бунт продолжается. Под контролем заключенных сегодня утром два корпуса. Ключи у сотрудников забрали. Ситуация, неуправляемая администрацией", - написал Старенький на своей странице в соцсети Facebook во вторник утром.

Агентство "Интерфакс-Украина" пока не располагает подтверждением этой информации из официальных источников.