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10:19 17.12.2019

Под Радой проходят сразу четыре акции протеста

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Под Радой проходят сразу четыре акции протеста

Под зданием Верховной Рады в центре Киева во вторник утром происходят одновременно четыре акции протеста, в которых принимают участие несколько тысяч человек.

Как сообщил корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", на площади Конституции несколько сотен людей с флагами организации "АвтоЕвроСила" требуют от депутатов упростить систему растаможивания автомобилей на регистрации стран ЕС. После митинга под Верховной Радой они намерены пройти колонной к зданию Кабинету министров, расположенному поблизости на ул.Грушевского.

Рядом с ними продолжают собираться противники открытия рынка сельскохозяйственных земель под руководством Национального штаба защиты родной земли, в состав которого вошли представители партий "Всеукраинское объединение "Свобода", "Всеукраинское объединение "Батькивщина", "Аграрной партии", "Национального корпуса", а также Федерация профсоюзов Украины, Всеукраинская аграрная рада и другие организации.

Кроме них на площади Конституции также присутствуют противники законопроекта №0931, которым предусматривается приведение к европейским стандартам законодательства в сфере противодействия дискриминации. Они называют себя защитниками христианских ценностей и держат в руках плакаты с требованием прекратить уничтожение свободы вероисповедания, а также введения гендерной теории в систему образования.

Колонной по ул.Грушевского возле Верховной Рады проходят члены Федерации профсоюзов Украины. Несколько тысяч представителей профессиональных объединений прошли маршем по центральным улицам Киева в поддержку законопроектов Трудового кодекса Украины №2410, Кодекса Украины о труде №2410-1, требований по недопущению тотальной приватизации государственных предприятий с уничтожением рабочих мест, против разрушения существующей системы социальной защиты, при сохранении социальных стандартов. Также ФПУ присоединится к протесту против введения рынка земли в Украине.

Автомобильное движение по ул.Грушевского от Крепостного переулка до ул.Садовой перекрыто. Также перекрыто движение по ул.Шелковичной на участке от ул.Институтской до Грушевского.

Протест обещает быть мирным, его участники никаких активных действий не предпринимают. Здание парламента охраняют до сотни бойцов спецподразделений Национальной полиции и Национальной гвардии.

Как сообщает отдел коммуникации полиции Киева, полицейские совместно с бойцами Национальной гвардии Украины заступили на усиленное дежурство, чтобы не допустить нарушений общественного порядка и обеспечить мирное проведение запланированных акций в центре столицы.

"Для обеспечения общественной безопасности и порядка работники структурных подразделений столичной полиции, военнослужащие Национальной гвардии Украины, сотрудники ГСЧС, кинологи, взрывотехники и полиция диалога заступили на дежурство в усиленном режиме. Правоохранители обращаются к организаторам и участникам мероприятий соблюдать нормы действующего законодательства, не нарушать общественный порядок и способствовать полицейским в исполнении ими служебных обязанностей", - говорится в сообщении.

Теги: #верховная_рада #протесты
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