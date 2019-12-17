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04:47 17.12.2019

Ракета-носитель Falcon 9 успешно вывела на геостационарную орбиту японско-сингапурский спутник связи – SpaceX

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Ракета-носитель Falcon 9 успешно вывела на геостационарную орбиту японско-сингапурский спутник связи – SpaceX

США-РАКЕТА-СПУТНИКИ-ОРБИТА


 

Вашингтон. 17 декабря. ИНТЕРФАКС - Американская ракета-носитель Falcon 9 во вторник успешно вывела на геостационарную орбиту японско-сингапурский телекоммуникационный спутник JCSat-18/Kacific-1, предназначенный для предоставления услуг широкополосного доступа к сети интернет в Азиатско-Тихоокеанском регионе, сообщает компания-разработчик ракеты SpaceX.

Запуск был осуществлен в 03:10 с 40-го космического стартового комплекса на авиабазе на мысе Канаверал в штате Флорида.

Спутник весом 6,8 тонн, созданный американской корпорацией Boeing, принадлежит японской компании SKY Perfect JSAT Corp. и сингапурской компании Kacific Broadband Satellites.

На носителе Falcon 9 была использована первая многоразовая ступень, которая прежде уже применялась для запуска двух грузовых кораблей Cargo Dragon компании SpaceX к Международной космической станции, в частности, в мае и июле 2019 года.

После отделения от ракеты Falcon 9 первая многоразовая ступень совершила управляемую посадку на плавучей платформе Of Course I Still Love You ("Конечно, я все еще люблю тебя") в 650 км от побережья штата Флорида в Атлантике.

Теги: #ракета #сша #спутники #орбита
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