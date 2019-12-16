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23:53 16.12.2019

Украина сможет отказаться от кредитования МВФ через 3 года - министр финансов

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Украина сможет отказаться от кредитования МВФ через 3 года - министр финансов

Украина сможет отказаться от необходимости в новых программах Международного валютного фонда (МВФ) после завершения новой трехлетней программы, полагает министр финансов Оксана Маркарова.

"Эта программа на три года - мы ее внутри называем "последняя программа", из которой мы не выйдем наполпути, а завершим. И продолжим наше сотрудничесво с Фондом как страна, которая не нуждается в новом кредитовании", - сказала Макарова в эфире "Свободы слова" в понедельник поздно вечером.

Министр финансов подчеркнула, что у экономики страны через три года есть все шансы стать самодостаточной."У Украины есть реально все шансы в этот раз через три года стать абсолютно самодостаточной. Если посмотреть на 2019-2021 годы, то на них попадают пики выплат и обслуживание долгов, часть которых были накоплены раньше. Мы сделали работу над ошибками: что не так с долгом... А на сегодня мы резко сокращаем долг к ВВП, а с другой стороны - делаем все для роста экономики", - пояснила Маркарова.

"Эти два параллельных процесса позволят через 2-3 года увидеть абсолютно другую экономику", - полагает министр финансов.

Как сообщалось, в ходе телефонного разговора президент Украины Владимир Зеленский и директор-распорядитель МВФ Георгиева обсудили условия новой программы сотрудничества с Фондом. Соглашение о новой программе сотрудничества еще подлежит утверждению руководством Фонда и исполнительным советом, однако в МВФ заявили о достижении соглашения относительно трехлетнего соглашения на сумму 4 млрд SDR (около $5,5 млрд) в рамках механизма расширенного финансирования.

Теги: #условия #украина #мвф
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