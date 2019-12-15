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21:31 15.12.2019

Эсминец ВМС США "USS Ross DDG 71" зашел в Черное море

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Эсминец ВМС США "USS Ross DDG 71" зашел в Черное море

Американский ракетный эсминец "USS Ross DDG71" в воскресенье зашел в Черное море, передает издание "Думская".

"Около часа назад, пройдя проливы Дарданеллы и Босфор, в черноморские воды вошел американский ракетный эсминец USS Ross DDG 71", - говорится в сообщении.

Отмечается, что этот американский военный корабль в 2016 году вместе с десантным судном LSD41 "Уитби Айленд" принимал участие в международных учениях "СиБриз-2016".

"Эсминец относится к кораблям типа "Арли Берк", построен на верфи Ingalls Shipbuilding, спущен на воду в марте 1996 года и приписан к морской базе Норфолк, штат Виргиния", - сказано в сообщении.

Длина корабля 154 метра, ширина 20, осадка 9,3 (с подводной гидроакустической станцией). Полное водоизмещение 8775 тонн. Четыре газотурбинные установки мощностью 108 тыс. лошадиных сил разгоняют его до 32 узлов. Экипаж 337 человек. Вооружен различным артиллерийским и ракетным вооружением, в том числе противокорабельными ракетами "Гарпун", а также имеет 90 шахтных пусковых установок для запуска крылатых ракет "Томагавк", ЗУР RIM-66 SM-2 "Стандарт-2", ПЛУР RUM-139 ASROC в различной комбинации.

Теги: #черное_море #сша #эсминец
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