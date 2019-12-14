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12:18 14.12.2019

В Киеве в воскресенье временами ожидается дождь, в Карпатах – с мокрым снегом

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В Киеве в воскресенье временами ожидается дождь, в Карпатах – с мокрым снегом

В ближайшие сутки, 15 декабря, в Украине продолжит господствовать тёплая и влажная воздушная масса с юго-запада Европы.

Как сообщает Укргидрометцентр, в воскресенье временами дождь, в Карпатах и на севере Левобережья с мокрым снегом, лишь днём в западной части без осадков.

В южных и центральных областях ночью и утром туман.

Ветер юго-западный, 5-10 м/с, в Карпатах местами порывы 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью 0-5° тепла, днём 3-8°; в южной части страны ночью 2-7°, днём 7-12° тепла; в Карпатах ночью 0-5° мороза, днём 0-3° тепла.

В Киеве - ночью и утром временами дождь; температура воздуха ночью 2-4° тепла, днём 5-7°.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 15 декабря самая высокая температура воздуха днём была +9,4° в 1950 году, самая низкая ночью -20,1° в 1921 году.

В понедельник, 16 декабря, без существенных осадков, лишь ночью в восточных областях небольшой дождь.

Ночью и утром местами туман. Ветер юго-западный и южный, 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью от 2° мороза до 3° тепла, на юге и в Прикарпатье местами 4-7° тепла; днём 5-10°, в большинстве западных и южных областей 8-13° тепла. В Карпатах ночью от 4° мороза до 1° тепла, днём 2-7° тепла.

В Киеве - без существенных осадков; температура воздуха ночью 0-2° тепла, днём 6-8°.

Теги: #погода #прогноз
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