События

20:45 13.12.2019

Мы работаем над организацией полноценного визита президента Зеленского в США - Кулеба

2 мин читать
Мы работаем над организацией полноценного визита президента Зеленского в США - Кулеба

Вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба сообщил, что сейчас ведется работа над организацией визита президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон, а также подчеркнул стратегическую природу отношений Украины со США.

"Мы работаем над организацией полноценного визита президента Зеленского в США. Приглашение было передано президентом Трампом президенту Зеленскому сразу после выборов. Необходимо вспомнить о NDAA (Закон о государственном оборонном бюджете - ИФ), который был принят всего два дня назад, который ясно свидетельствует об уровне поддержки, которую США предоставляет Украине", - сказал он журналистам на полях события, организованного Немецким фондом Маршалла в пятницу в Вашингтоне, передает телеканал CSPAN. Так Кулеба ответил на вопрос журналиста, о чем свидетельствует то, что глава МИД России Сергей Лавров уже во второй раз встретился с президентом США Дональдом Трампом в Овальном кабинете Белого Дома, в то время как президент Украины еще не имел такой возможности, и не говорит ли это о недостаточной поддержке Соединенными Штатами Украины в конфликте на Донбассе.

Кулеба также отметил, что помощь США Украине, предусмотренная в NDAA, возросла на 50 млн долл. по сравнению предыдущим годом.

"Не поймите меня неправильно. Моя точка зрения очень проста. Может быть большая политика, потрясения, но стратегическая природа наших отношений со США остается нерушимой и мы будем двигаться вперед", - подчеркнул Кулеба.

Как сообщалось, 11-13 декабря Кулеба пребывает с визитом в Вашингтоне.

Теги: #сша #зеленский #визит
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

20:43 13.12.2019
Зеленский внес в Раду законопроект о внесении изменений в Конституцию в части децентрализации власти

Зеленский внес в Раду законопроект о внесении изменений в Конституцию в части децентрализации власти

20:30 13.12.2019
Маруся Зверобой просит Зеленского о личной встрече

Маруся Зверобой просит Зеленского о личной встрече

10:55 13.12.2019
Зеленский поздравил Джонсона с победой на выборах

Зеленский поздравил Джонсона с победой на выборах

10:54 13.12.2019
Зеленский предлагает добавить в госбюджет-2020 Фонд развития предпринимательства на 2 млрд грн за средства ФГВФЛ

Зеленский предлагает добавить в госбюджет-2020 Фонд развития предпринимательства на 2 млрд грн за средства ФГВФЛ

09:59 13.12.2019
Зеленский подал в парламент законопроект, упрощающий получение украинского гражданства некоторыми категориями иностранцев

Зеленский подал в парламент законопроект, упрощающий получение украинского гражданства некоторыми категориями иностранцев

05:33 13.12.2019
Талибы должны ответить на стремление афганцев к миру - спецпредставитель США

Талибы должны ответить на стремление афганцев к миру - спецпредставитель США

04:32 13.12.2019
Зеленский анонсировал "интересную" стратегию повышения пенсий для украинцев по возрасту, что начнется с наиболее старшей категории пенсионеров

Зеленский анонсировал "интересную" стратегию повышения пенсий для украинцев по возрасту, что начнется с наиболее старшей категории пенсионеров

03:39 13.12.2019
Зеленский сообщил, что проблема вкладчиков "Укрбуда" будет решена и эти объекты достроит "Киевгорстрой"

Зеленский сообщил, что проблема вкладчиков "Укрбуда" будет решена и эти объекты достроит "Киевгорстрой"

02:32 13.12.2019
Трамп согласовал первую фазу сделки с КНР, отменяющую введение новых пошлин 15 декабря

Трамп согласовал первую фазу сделки с КНР, отменяющую введение новых пошлин 15 декабря

01:54 13.12.2019
Зеленский: я ощущал сильную поддержку Германии и Франции в Париже, а Путин – непростой человек, но я много чего для себя понял

Зеленский: я ощущал сильную поддержку Германии и Франции в Париже, а Путин – непростой человек, но я много чего для себя понял

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

На встрече "Нормандской четверки" РФ отвергла возможность изменений Минских соглашений, но они необходимы, и позже Кремль это осознает - Пристайко

На ТКГ в среду объявят дату прекращения огня и согласуют новые участки разведения на Донбассе, а также сверят списки для обмена военнопленных

Зеленский внес в Раду законопроект о внесении изменений в Конституцию в части децентрализации власти

Маруся Зверобой просит Зеленского о личной встрече

Мать Шеремета о задержании подозреваемых в убийстве сына: Очень боюсь, чтобы не пострадали невинные люди

ПОСЛЕДНЕЕ

На встрече "Нормандской четверки" РФ отвергла возможность изменений Минских соглашений, но они необходимы, и позже Кремль это осознает - Пристайко

Украина планирует, что следующая встреча в "Нормандском формате" будет в апреле, и до нее должна сделать определенную домашнюю работу - Пристайко

На ТКГ в среду объявят дату прекращения огня и согласуют новые участки разведения на Донбассе, а также сверят списки для обмена военнопленных

Моралес надеется на получение политического убежища в Аргентине

Трамп назвал процесс импичмента позором для страны

Экоактивистка Грета Тунберг берет перерыв в своей деятельности

Грузинский премьер отверг критику оппозиции в связи с его выступлением на саммите ГУАМ в Киеве на русском языке

Мать Шеремета о задержании подозреваемых в убийстве сына: Очень боюсь, чтобы не пострадали невинные люди

Консерваторы получили самое значительное большинство в парламенте со времен Тэтчер

Прокуратура сообщила депутату Херсонского облсовета о подозрении за вымогательство

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА