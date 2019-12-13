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16:16 13.12.2019

Судья, избиравший меру пресечения детскому врачу Кузьменко, подозреваемой в деле об убийстве Шеремета, взял самоотвод

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Судья, избиравший меру пресечения детскому врачу Кузьменко, подозреваемой в деле об убийстве Шеремета, взял самоотвод

Защита волонтера и детского медика Юлии Кузьменко заявила об отводе судьи Печерском районном суде Киева Сергея Вовка, в заседании по избранию меры пресечения в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета в 2016 году, в ответ тот взял самоотвод.

"Данное дело снимается с рассмотрения. Данное заявление направляется на автораспределение и другой судья будет решать этот вопрос", - заявил судья на заседании в пятницу.

До этого, после начала заседания, защита заявила об отводе судьи, в связи с недоверием к нему, обоснованном его действиями во время задержания Кузьменко и обысков по месту ее жительства.

Ранее в пятницу судья Вовк зачитал решение Печерского суда об избрании для другой подозреваемой в деле убийства Шеремета медсестры Яны Дугарь меры пресечения в виде домашнего ареста до 8 февраля 2020 года.

Теги: #шеремет #дело #подозреваемые #суд
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