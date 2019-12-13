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00:57 13.12.2019

Зеленский сообщил, что 18 декабря на заседании ТКГ в Минске будут обсуждаться списки для обмена "всех согласованных на всех согласованных"

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Зеленский сообщил, что 18 декабря на заседании ТКГ в Минске будут обсуждаться списки для обмена "всех согласованных на всех согласованных"

Президент Украины Владимир Зеленский надеется, что до конца Нового года все-таки будет реализована договоренность, достигнутая на Нормандском саммите в Париже, об осуществлении обмена между Украиной и ОРДЛО в формате "всех согласованных на всех согласованных".

      "Сейчас всех установленных (обмен – ИФ) на всех установленных, до Нового года, мы верим в этом. 18 декабря будет заседание Трехсторонней группы в Минске, и будут обсуждаться списки", - сказал он в эфире программы "Право на владу" на телеканале "1+1" в четверг вечером.

      Зеленский указал, что в течение последних пять лет боевики не пускали на Донбасс представители Красного креста, чтобы подтвердить те списки, которые есть у Украины, но они не согласованы той стороной.

      Зеленский также отметил, что проговорил с президентом России Владимиром Путиным в Париже необходимость решения вопроса с гражданами Украины, которые находятся на территории России и в оккупированном Крыму.

      "Это будет другой трек. Я думаю, мы его будем обсуждать после обмена всех согласованных на всех согласованных", - добавил он.

Теги: #обмен #зеленский #украина
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