События

18:51 12.12.2019

Есть еще подверсии убийства Шеремета, среди которых и изобличение режима в "соседней державе" – Аваков

2 мин читать
Есть еще подверсии убийства Шеремета, среди которых и изобличение режима в "соседней державе" – Аваков

У следствия есть подверсии мотива убийства журналиста Павла Шеремета, среди которых и его материалы по изобличению нынешнего режима в Российской Федерации, отмечает министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

"У этой версии есть несколько подверсий, как сказал начальник следствия. Например, Шеремет писал книгу вместе с Немцовым (оппозиционный российский политик Борис Немцов был убит 27 февраля 2015 года в центре Москвы – ИФ), Шеремет издавал несколько материалов, которые изобличали соответствующий нынешней режим в соседней державе. Поэтому это тоже может быть версией, и это тоже рассматривается", - сказал он на брифинге в четверг о задержании подозреваемых в совершении убийства Шеремета, отвечая на вопрос журналистов о "российском следе" в этом преступлении.

Заместитель главы Национальной полиции - начальник криминальной полиции Евгений Коваль указал, что были названы основные версии, но есть еще ряд подверсий, над которыми следствие сейчас работает. "На данном этапе продолжаются активные следствия действия. Если будет дополнительная информация, мы обязательно о ней сообщим", - отметил он.

Оппозиционный российский политик Борис Немцов был убит 27 февраля 2015 года в центре Москвы.

Утром 20 июля 2016 года в центре Киева была подорвана машина руководителя интернет-издания "Украинская правда" Алены Притулы, в которой находился Шеремет. Журналист погиб на месте вскоре после взрыва..

12 декабря 2019 года полиция провела ряд обысков и сообщила о подозрении ряду фигурантов дела. В их числе - военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, музыкант и ветеран АТО Андрей Антоненко и супруги Владислав и Инна Грищенко, также участники АТО.

Заместитель главы Национальной полиции, начальник криминальной полиции Евгений Коваль заявил, что основным мотивом убийства Шеремета стала попытка дестабилизировать социально-политическую ситуацию в стране.

Теги: #шеремет #версии #аваков #убийство
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

19:09 12.12.2019
Для экспертизы походки подозреваемых по делу Шеремета был привлечен один из лучших мировых экспертов из Великобритании – замглавы Нацполиции

Для экспертизы походки подозреваемых по делу Шеремета был привлечен один из лучших мировых экспертов из Великобритании – замглавы Нацполиции

19:07 12.12.2019
Для экспертизы походки подозреваемых по делу Шеремета был привлечен один из лучших мировых экспертов из Великобритании – замглавы Нацполиции

Для экспертизы походки подозреваемых по делу Шеремета был привлечен один из лучших мировых экспертов из Великобритании – замглавы Нацполиции

18:55 12.12.2019
Зеленский отрицает какие-либо договоренности о пребывании Авакова на посту главы МВД, в том числе, за раскрытие убийства Шеремета

Зеленский отрицает какие-либо договоренности о пребывании Авакова на посту главы МВД, в том числе, за раскрытие убийства Шеремета

18:35 12.12.2019
Подозреваемые в причастности к убийству Шеремета обсуждали устранение Маруси Зверобой для дестабилизации в стране – замглавы Нацполиции

Подозреваемые в причастности к убийству Шеремета обсуждали устранение Маруси Зверобой для дестабилизации в стране – замглавы Нацполиции

18:20 12.12.2019
Зеленский уверен, что заказчики убийства Шеремета будут найдены вслед за исполнителями

Зеленский уверен, что заказчики убийства Шеремета будут найдены вслед за исполнителями

18:19 12.12.2019
Генпрокурор: Установлены только исполнители убийства Шеремета, необходимо установить и заказчиков

Генпрокурор: Установлены только исполнители убийства Шеремета, необходимо установить и заказчиков

18:15 12.12.2019
Следствие установило, что мотивом убийства Шеремета была дестабилицазия ситуации в Украине – замглавы Нацполиции

Следствие установило, что мотивом убийства Шеремета была дестабилицазия ситуации в Украине – замглавы Нацполиции

18:14 12.12.2019
Дугарь, Кузьменко, Антоненко и супруги Грищенко обоснованно подозреваются в причастности к убийству Шеремета – замглавы Нацполиции

Дугарь, Кузьменко, Антоненко и супруги Грищенко обоснованно подозреваются в причастности к убийству Шеремета – замглавы Нацполиции

16:29 12.12.2019
Правоохранители проводят обыски у подозреваемых по делу об убийстве Шеремета

Правоохранители проводят обыски у подозреваемых по делу об убийстве Шеремета

15:52 12.12.2019
Нацполиция задержала и объявляет подозрение фигурантам дела об убийстве журналиста Шеремета - Аваков

Нацполиция задержала и объявляет подозрение фигурантам дела об убийстве журналиста Шеремета - Аваков

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Трамп недоумевает из-за отсутствия европейской помощи Украине

Для экспертизы походки подозреваемых по делу Шеремета был привлечен один из лучших мировых экспертов из Великобритании – замглавы Нацполиции

Подозреваемые в причастности к убийству Шеремета обсуждали устранение Маруси Зверобой для дестабилизации в стране – замглавы Нацполиции

Дугарь, Кузьменко, Антоненко и супруги Грищенко обоснованно подозреваются в причастности к убийству Шеремета – замглавы Нацполиции

Наблюдатели ОБСЕ сообщают о нарушениях режима прекращения огня на участке разведения войск под Петровским

ПОСЛЕДНЕЕ

Трамп недоумевает из-за отсутствия европейской помощи Украине

Украина подписала обновленную Дорожную карту по оборонно-техническому сотрудничеству с НАТО

Наблюдатели ОБСЕ сообщают о нарушениях режима прекращения огня на участке разведения войск под Петровским

Поисковая операция на руинах Одесского колледжа завершена, в результате ЧП погибли 16 человек

Трамп назвал нелепым признание Греты Тунберг Человеком года

Министр юстиции Малюська заявил, что покинет должность, если его зарплата не повысится "хотя бы до 80тыс. грн"

Суд Панамы окончательно закрыл дело, которое Портнов инициировал против Порошенко

Рада разрешила бездомным регистрировать место нахождения по адресу учреждений соцзащиты, где они находятся

Киберполиция разоблачила группу хакеров, продававших военную информацию в Россию

Во Львове активисты ворвались на сессию горсовета, выбив двери

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА