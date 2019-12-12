Следствие установило, что мотивом убийства Шеремета была дестабилицазия ситуации в Украине – замглавы Нацполиции

Следствие считает, что основным мотивом убийства журналиста Павла Шеремета была дестабилизация внутренней социально-политической ситуации в стране.

"Следствие получило в совокупности обоснованные основания для подозрений в адрес определенных лиц в причастности к организации и выполнению убийства гражданина Российской Федерации Павла Шеремета именно с целью возможной дестабилизации внутренней социально-политической ситуации в Украине", - заместитель главы Национальной полиции - начальник криминальной полиции Евгений Коваль.

Коваль отметил, что отрабатывая версию дестабилизации, изучались взрывы на территории Украины до и после убийства Шеремета.

"В целом было установлено 35 фактов таких преступлений", - сказал он.

По словам Коваля, среди таких преступлений подрыв электроопоры в Херсонской области осенью 2015 года. И второй – неудачное покушение на бизнесмена Ч летом 2018 года в городе Косов Ивано-Франковской области.

"Подчеркиваю – это были полностью отдельные факты, которые никак не были связаны до этого", - сказал Коваль.