Дугарь, Кузьменко, Антоненко и супруги Грищенко обоснованно подозреваются в причастности к убийству Шеремета – замглавы Нацполиции

Военная медсестра Яна Дугарь, волентер Юлия Кузьменко, музыкант и ветеран АТО Андрей Антоненко и супруги Владислав и Инна Грищенко, также участники АТО, обоснованно подозреваются в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета в 2016 году, заявил заместитель главы Национальной полиции - начальник криминальной полиции Евгений Коваль.

"Проведенными следственно-розыскными мероприятиями и дальнейшим документированием членов группы удалось четко выделить тех лиц, которые объективно подозреваются нами в исполнении убийства Павла Шеремета. Это Яна Дугарь, Юлия Кузьменко, Антоненко и супруги Грищенко", - сказал Коваль на брифинге по расследованию убийства журналиста Павла Шеремета в четверг в Киеве.