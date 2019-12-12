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18:14 12.12.2019

Дугарь, Кузьменко, Антоненко и супруги Грищенко обоснованно подозреваются в причастности к убийству Шеремета – замглавы Нацполиции

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Дугарь, Кузьменко, Антоненко и супруги Грищенко обоснованно подозреваются в причастности к убийству Шеремета – замглавы Нацполиции

Военная медсестра Яна Дугарь, волентер Юлия Кузьменко, музыкант и ветеран АТО Андрей Антоненко и супруги Владислав и Инна Грищенко, также участники АТО, обоснованно подозреваются в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета в 2016 году, заявил заместитель главы Национальной полиции - начальник криминальной полиции Евгений Коваль.

"Проведенными следственно-розыскными мероприятиями и дальнейшим документированием членов группы удалось четко выделить тех лиц, которые объективно подозреваются нами в исполнении убийства Павла Шеремета. Это Яна Дугарь, Юлия Кузьменко, Антоненко и супруги Грищенко", - сказал Коваль на брифинге по расследованию убийства журналиста Павла Шеремета в четверг в Киеве.

Теги: #шеремет #подозреваемые #полиция #убийство
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