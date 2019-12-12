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15:04 12.12.2019

Рада разрешила бездомным регистрировать место нахождения по адресу учреждений соцзащиты, где они находятся

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Рада разрешила бездомным регистрировать место нахождения по адресу учреждений соцзащиты, где они находятся

 Верховная Рада разрешила бездомным лицам регистрировать в качестве своего места проживания или нахождения социальные учреждения, в которых они получают социальные услуги.

За соответствующий законопроект № 0932 "О внесении изменений в закон Украины "О свободе передвижения и свободном выборе места проживания в Украине (о предоставлении убежища бездомным лицам)" на заседании в четверг во втором чтении проголосовали 343 народных депутата.

Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, принятие закона усовершенствует процедуру и условия предоставления административных услуг бездомным и другим лицам, которые не имеют постоянного места жительства.

Согласно принятому закону, регистрация места проживания или нахождения бездомного и других лиц, которое не имеет постоянного места жительства, осуществляется по адресу специализированного социального учреждения, учреждения социального обслуживания и социальной защиты, в котором такому человеку предоставляются социальные услуги.

Подачу заявления бездомного лица о регистрации места нахождения или проживания (и снятия с регистрации) осуществляет специализированное социальное учреждение, где этому лицу предоставляются услуги.

Как отметил, представляя законопроект, глава комитета по правам человека Дмитрий Лубинец, предложенные изменения направлены на защиту прав самых незащищенных слоёв населения: бездомных граждан, которые не имеют постоянного места проживания.

"На сегодня бездомные граждане, которые проживают в социальных учреждениях, фактически лишены права регистрировать масто проживания в этих учреждениях, где они получают социальные услуги. Законопроект исправляет эту ситуацию и предоставляет возможность предоставлять социальные услуги самым уязвимым слоям населения в соответствии с законом", - сказал Лубинец.

Теги: #бездомные #рада #регистрация
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