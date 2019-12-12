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12:47 12.12.2019

В случае прекращения транзита российского газа с 1 января часть Волчанского района Харьковской области может остаться без отопления - глава ОГА

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В случае прекращения транзита российского газа с 1 января часть Волчанского района Харьковской области может остаться без отопления - глава ОГА

Часть частных домов и котельных в Волчанском районе Харьковской области до сих пор подключены к российскому газопроводу, и в случае прекращения транспортировки российского газа с 1 января 2020 года они могут остаться без теплоснабжения, заявил глава облгосадминистрации Алексей Кучер.

"Приблизительно 16 тысяч человек могут остаться без тепла", - сказал Кучер журналистам после заседания региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций в четверг.

Он подчеркнул, что эта проблема существует давно и раскритиковал предыдущее руководство области за невнимание к ней.

"Проблема не новая. Она возникла не вчера, не позавчера и даже не неделю и даже не год назад. У этой проблемы есть определенная история, но она до сих пор не решалась. Чтобы Украина обеспечивала людей газом в этом районе, нам просто необходимо провести соответствующий газопровод. Есть проект, который был утвержден. Там одна сумма. А НАК "Нафтогаз" видит другую сумму. Диалога не было. За 8 месяцев вопрос был бы решен", - сказал Кучер.

По его словам, он уже обсуждал сложившуюся ситуацию с председателем правления НАК "Нафтогаз Украины" Андреем Коболевым и они решили создать рабочую группу, в которую войдут представители ХОГА и НАК "Нафтогаз Украины", которая, в том числе должна согласовать и стоимость строительства газопровода. Кучер сообщил, что по оценкам ХОГА стоимость проекта составляет около 400 млн грн, а в НАК "Нафтогаз Украины" считают, что достаточно 200 млн грн.

"Деньги должно выделить государство. Тут не давать деньги уже невозможно, потому что ситуация настолько критическая, что может быть решена только выделением денег и строительством этого газопровода", - подчеркнул Кучер.

Он сообщил также, что сейчас завершаются работы по усилению электрических сетей в 84 многоквартирных домах, которые могут остаться без отопления, а также решается вопрос выделения средств для обеспечения альтернативными источниками отопления частных домов.

"Это около 5 тыс домовладений. За 2 недели по предварительным данным мы сможем обеспечить людей этими котлами. Деньги на это мы требуем государственные", - сказал Кучер.

Теги: #газ #кучер #отопление #харьковская_область
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